США уверены в победе властей Сирии в гражданской войне, заявил кандидат на пост главы Центрального командования американских Вооруженных сил генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

Выступая во вторник на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената США, где рассматривалась его кандидатура на пост главы ведомства, Маккензи заявил, что «поддерживающие режим (в Дамаске. – прим. ВЗГЛЯД) силы готовятся очистить провинцию Идлиб, являющуюся последним оплотом оппозиции», – сообщает ТАСС.

Маккензи также отметил неизбежность победы сирийского режима в гражданской войне.

Напомним, напряжение вокруг Идлиба нарастало все последние месяцы. «Заповедник» уцелевших мятежников готовился к нападению. При этом Россия ежедневно отслеживала все новые факты о том, что «белые каски» готовят провокацию с химоружием в Идлибе. Интрига с наступлением на Идлиб разрешилась этой осенью, когда лидеры России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки и договорились о создании буферной зоны рядом с линией соприкосновения правительственной армии и оппозиции. По мнению последних, эта новая «русско-турецкая граница» предотвратила развязывание в регионе крупномасштабной войны и гуманитарного кризиса.