Мадуро заявил о праве Венесуэлы торговать золотом

Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Венесуэла и Турция имеют суверенные экономики и продолжат торговать золотом.

Мадуро подчеркнул, что «Венесуэла и Турция имеют суверенные и открытые экономики, и золото является их частью», передает ТАСС.

«Мы продолжим торговать и продавать золото, и никто нам не помешает. То, что производит Венесуэла, она имеет право продавать в мире», – заявил президент Боливарианской Республики.

Он также отметил, что Венесуэла готова к турецким инвестициям «в нефтяной, перерабатывающей, нефтехимической, горнодобывающей и туристической областях».

Напомним, 1 ноября президент США Дональд Трамп распорядился ввести санкции против Венесуэлы для блокировки операций с ее золотым запасом.