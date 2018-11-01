США ввели санкции для блокировки операций с золотым запасом Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп дал распоряжении о введении санкции против Венесуэлы для блокировки операций с ее золотым запасом.

В выпущенном пресс-службой Белого дома документе с указом Трампа говорится о намерении администрации США не позволить властям латиноамериканской страны «расхищать богатство Венесуэлы в своих коррумпированных целях» и «наносить ущерб инфраструктуре Венесуэлы и экологии страны путем бесхозяйственного управления», пишет ТАСС.

По словам помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, «новые санкции будут введены против сетей, работающих в рамках коррумпированных секторов экономики Венесуэлы, и закроют для них доступ к украденным богатствам».