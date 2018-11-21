Сенатор США Грэм призвал не считать Вашингтон мировым жандармом

Американский сенатор Линдси Грэм рассказал о разочаровании президента США Дональда Трампа из-за Сирии и призвал не считать Соединенные Штаты мировым жандармом.

Как подчеркнул законодатель, для США важно гарантировать, что террористическая организация «Исламское государство*» в Сирию «никогда не вернется», а для этого необходимо «оставить там часть войск». Кроме того, сенатор заявил, что если силы США уйдут сейчас из Сирии, то «курдов убьют», передает ТАСС.

Грэм собирается встретиться с Трампом и попытаться убедить президента изменить решение о выводе войск. Грэм после разговора с председателем комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Джозефом Данфордом заявил, что Трамп «пересматривает то, как мы это сделаем».

По словам сенатора, Трамп «разочарован». Как заявил Грэм, США хотят, чтобы союзники в регионе прикладывали больше усилий для борьбы против ИГ*.

«Мы не мировой жандарм, мы ведем войну против ИГ. Им в Сирии еще не нанесено поражение», – заявил Грэм, добавив, что не стоит «перепоручать обеспечение национальной безопасности» США «некоторым другим государствам».

При этом Грэм признал, что Трамп в прошлом прислушался далеко не ко всем его советам, касающимся внешней политики. Сенатора считают одним из доверенных лиц президента США.

Напомним, Трамп объявил о начале вывода американских войск из Сирии. Первые военнослужащие уже покинули Сирию.