Епифаний объяснил отсутствие патриаршего статуса у «новой церкви» Украины

Отсутствие у новой «православной церкви Украины» патриаршего статуса объясняется тем, что религиозная структура находится пока в стадии становления, заявил глава «новой церкви» митрополит Епифаний.

«Конечно, на первом этапе становления нашей православной церкви мы будем иметь митрополичий статус. Это тоже как определенное условие, через которое прошли все остальные православные церкви. Почти ни одна из поместных церквей сразу не получила патриаршего статуса. Это сейчас, возможно не актуально, но впоследствии, когда мы станем большой сильной единственной церковью в Украине, то это станет вопросом времени», – передает его слова УНИАН.

Он отметил, что церкви нужно пройти «этап становления» и признания автокефального статуса другими поместными православными церквами.

Также Епифаний заверил, что статус митрополии «ни в чем не ограничит ПЦУ», так как она становится автокефальной поместной православной церковью и «получает место в диптихе почетных».

Отметим, что реального признания «новой украинской церкви» не происходит. На днях Священный синод Русской православной церкви призвал другие поместные церкви не признавать созданное на «объединительном соборе» в Киеве сообщество автокефальной православной церковью. В Минске «новую церковь» уже признали раскольнической, в других поместных православных церквях также выступили против нового религиозного образования ну Украине.