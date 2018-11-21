В Минске признали раскольнической «новую церковь» Украины

Минская епархия Белорусской православной церкви (БПЦ) признала автокефальную украинскую церковь раскольническим сообществом и решила молиться о скорейшем разрешении конфликта.

«Признать раскольническим сообществом так называемую автокефальную православную церковь Украины во главе с так называемым митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием», – говорится в решении общего собрания Минской епархии, опубликованном БПЦ.

Собрание провели в связи с «посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской православной церкви», созданием на Украине «новой псевдоцерковной структуры».

В епархии поддержали решение Синода РПЦ и Синода БПЦ о невозможности дальнейшего пребывания в евхаристическом общении с Константинополем.

Кроме того, в Минске намерены призвать прихожан беречь чистоту веры и разъяснять позицию РПЦ о событиях на Украине. Также там продолжат молитвы о «скорейшем разрешении конфликта на земле Украины, исцелении раскола на канонической территории Украинской Православной Церкви».

Ранее председатель Синодального информационного отдела БПЦ протоиерей Сергий Лепин говорил, что автокефальная поместная православная церковь Украины с формальной точки зрения является раскольнической, и о контактах не может идти речи.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел «объединительный собор», по результатам которого президент Украины Петр Порошенко объявил о создании автокефальной поместной православной церкви. В РПЦ заявили о нелегитимности «объединительного собора».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что означает для Украины появление новой церковной структуры и какое будущее ждет каноническую УПЦ МП.