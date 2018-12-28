Синод РПЦ призвал поместные церкви не признавать украинскую автокефалию

Священный синод Русской православной церкви призвал другие поместные церкви не признавать созданное на «объединительном соборе» в Киеве сообщество автокефальной православной церковью.

Священный синод Русской православной церкви решил обратиться к предстоятелям и священным синодам братских поместных православных церквей с призывом поддержать митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, епископат, духовенство, монашествующих и верных чад Украинской православной церкви, передает РИА «Новости».

Также Священный синод РПЦ призвал другие поместные церкви не признавать сообщество, учрежденное на так называемом «объединительном соборе» 15 декабря 2018 года в Киеве, в качестве автокефальной поместной православной церкви.

Напомним, в середине декабря состоялся «объединительный собор» в Киеве, по итогам которого было объявлено о создании «новой церкви» на Украине.

Позднее стало известно, что президент Украины Петр Порошенко, который утверждал, что государство не будет вмешиваться в религиозные дела, пообещал Константинополю в обмен на автокефалию.