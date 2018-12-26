Стало известно, что пообещал Порошенко Константинополю в обмен на автокефалию

Президент Украины Петр Порошенко пообещал патриарху Константинопольскому Варфоломею в обмен на автокефалию Межигорье и десятки других храмов, сообщили украинские СМИ со ссылкой на источник.

По словам источника, договоренность была закреплена в документе, который подписали Порошенко и Варфоломей в Стамбуле 3 ноября. Речь идет о приложении к договору или отдельном декларативном документе, сообщают «Вести-Украина».

Утверждается, что отдельно оговорен вопрос Киево-Печерской и Почаевской лавры, которые находятся в госсобственности и не передаются никому в собственность. Отмечается, что нижняя часть Киево-Печерской и Почаевская лавра переданы на 50 лет в аренду УПЦ МП. Теперь Киев пытается найти нарушения в договоре об аренде, что может стать основанием для его пересмотра.

Константинополю могут передать, в частности, Киево-братский Богоявленский монастырь (в Киево-Могилянской академии). Речь в данном случае идет о претензиях на территории 1648 года, особую ценность составляет библиотека. Также будет передан Свято-Вознесенский Фроловский женский монастырь в Киеве, который принадлежит Киевская епархия УПЦ. Здесь находится целый комплекс церквей 18-19 веков. Константинополь получит и Межигорский Спасо-Преображенский монастырь в селе Ново-Петровцы Киевской области. Здесь была размещена Виктора Януковича.

Передадут Константинополю Успенскую церковь во Львове, которая находится под юрисдикцией УАПЦ. Она построена в 1591-1629 годы; Манявский скит в Ивано-Франковской области, принадлежащий УПЦ КП, он основан в 1611 году; Свято-Троицкий Корецкий ставропигиальный женский монастырь в Ровенской области, принадлежит РПЦ.

Также Варфоломею обещаны Спасо-Преображенский монастырь – православный мужской монастырь в Новгороде-Северском, принадлежащий УПЦ; Молченский Рождество-Богородицкий женский монастырь в Сумской области, находящийся в ведении УПЦ; Глинская пустынь Рождества Пресвятой Богородицы в Сумской области, принадлежащий УПЦ. Эта пустынь находится в нескольких километрах от границы с Россией.

Будут отданы Константинополю Кресто-Воздвиженский женский монастырь в Полтаве (УПЦ), который в мае 1709-го был резиденцией Карла XII; Свято-Ильинский мужской монастырь в Одессе (УПЦ); Свято-Пантелеймоновский мужской монастырь в Одессе (УПЦ).

Вопрос передачи, по данным портала, находится на контроле у советника президента Ростислава Павленко, который «редактирует этот список с учетом интересов и пожеланий Варфоломея и его экзархов».

При этом старший партнер АК «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец заметил, что передача объектов иностранному государству противоречит Конституции Украины.

«Государство в принципе не имеет права вмешиваться в дела церкви – запрет прямо прописан в Законе о вероисповедании, ряде конвенций и международных деклараций о правах и свободах», – заметил он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко обещал, что государство не будет вмешиваться в религиозные дела.

В середине декабря состоялся «объединительный собор» в Киеве, по итогам которого было объявлено о создании «новой церкви» на Украине.