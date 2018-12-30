В МВД предложили указывать на госномерах регион прописки автовладельца

В Министерстве внутренних дел России предложили указывать на автомобильном номере цифровой код того региона, в котором зарегистрирован владелец транспортного средства.

В ведомстве предлагают привязать номер автомобиля к месту регистрации владельца транспортного средства. Проект соответствующего документа опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

«Присвоение государственных регистрационных номеров на транспортные средства осуществляется исходя из места регистрации владельца транспортного средства, в соответствии с которым код региона регистрации присваиваемого государственного регистрационного номера должен соответствовать перечню цифровых кодов регионов Российской Федерации, применяемых на государственных регистрационных знаках транспортных средств», – говорится в документе.

В случае вступления новых правил в силу при постановке автомобиля на учет водитель получит номер с цифровым кодом того региона, где он зарегистрирован.

Также в ГИБДД перестанут выдавать автомобильные номера. Госавтоинспекция будет лишь присваивать комбинацию цифр и букв. Таблички владельцам транспортных средств необходимо будет заказывать в частных фирмах, выпускающих их по существующему ГОСТу.

Напомним, в июле Госдума разрешила регистрировать новые автомобили без посещения ГИБДД. В октябре вступили в силу новые правила регистрации автомобилей.