ВСУ открыли огонь по пригороду Донецка

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в субботу вечером обстреляли территорию провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) по направлению Пески – Жабичево, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что в 21.20 ВСУ провели обстрел по направлению Пески – Жабичево, выпустив 58 гранат из АГС, а также 100 выстрелов из зенитной установки, передает «Донецкое агентство новостей».

Кроме того, в 21.50 по тому же направлению выпущены две мины калибром 120 миллиметров.

Также обстрел велся из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, в четверг конфликтующие стороны договорились о перемирии в Донбассе. Однако уже в субботу Киев нарушил праздничное перемирие в Донбассе и обстрелял территорию ЛНР.

Кроме того, в субботу Киев обвинил Россию в подготовке химической атаки в Донбассе. Отметим, в ДНР еще в начале декабря предупреждали, что ВСУ собираются провести химическую атаку в Донбассе при помощи ударных беспилотников.