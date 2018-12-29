Киев нарушил праздничное перемирие в Донбассе и обстрелял ЛНР

ВСУ нарушили праздничное перемирие в Донбассе, силовики обстреляли ЛНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«В 16:20 мск был открыт огонь (силовиками) из гранатометов и стрелкового оружия по позициям Народной милиции ЛНР с направления населенного пункта Новотошковского по району населенного пункта Донецкий», – заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Стороны договорились о перемирии 27 декабря, режим должен был начать действовать с 29 числа, представители Киева и республик сообщали о готовности придерживаться достигнутых соглашений.