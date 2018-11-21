Конфликтующие стороны договорились о перемирии в Донбассе

Киев готов соблюдать согласованное с 29 декабря перемирие в Донбассе, заявил уполномоченный представитель Украины в контактной группе по Донбассу Евгений Марчук.

«Сегодня (27 декабря) мы подтвердили и заявили, что завтра с ноля часов Украина обеспечивает полномасштабный режим тишины. Но мы подчеркнули, что этот режим тишины необходимо максимально использовать для ремонта объектов критической инфраструктуры, которые повреждены», – сказал Марчук в эфире украинского телеканала «Прямой», передает РИА «Новости».

Официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что республика также готова соблюдать перемирие в Донбассе.

«Народная милиция Луганской народной республики всегда выражала стремление к мирному урегулированию конфликта, и мы по-прежнему считаем, что это одна из приоритетных задач. Мы всегда готовы выполнить условия очередного перемирия и соблюдать режим тишины. Мы также надеемся на благоразумие украинского правительства и на то, что их действия будут направлены на деэскалацию конфликта в Донбассе», – отметил Марочко.

Ранее советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что украинские силовики взяли под контроль почти всю серую зону в Донбассе.

Напомним, серая зона стала результатом отведения вооружения обеими сторонами конфликта для обеспечения перемирия.