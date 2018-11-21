Советник Порошенко похвастался нарушением ВСУ перемирия в Донбассе

Как утверждает советник президента Украины Юрий Бирюков, украинские силовики взяли под контроль почти всю серую зону в Донбассе.

По его словам, «от того состояния, в котором начали в мае 2014 года», ВСУ «освободили» две трети территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Прямой».

В конце ноября штаб так называемой операции объединенных сил заявил, что украинский спецназ провел «зачистку» населенного пункта Рассадки в Донбассе.

Напомним, как указывала пресс-секретарь полпреда ДНР на переговорах Виктория Талакина, серая зона стала результатом отведения вооружения обеими сторонами конфликта для обеспечения перемирия.