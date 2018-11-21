Киев обвинил Россию в подготовке химической атаки в Донбассе

Представитель главного управления разведки министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия якобы готовит «террористический акт» с применением химически опасных веществ, сообщают украинские СМИ.

«Военная разведка Украины наблюдает ряд разведывательных признаков, которые четко указывают на подготовку Россией диверсионно-террористического акта с применением химически опасных ядовитых веществ, что в дальнейшем будет подаваться российскими пропагандистами как применение украинскими войсками «химического оружия» против жителей оккупированного Донбасса. Российские спецслужбы рассчитывают на значительное количество жертв среди гражданского населения», – заявил Скибицкий, передает УНИАН.

Он добавил, что в Донбасс в середине декабря якобы прибыла группа российских специалистов в области химических боевых веществ.

Скибицкий уточнил, что с территории России якобы были завезены «новейшие средства индивидуальной защиты для личного состава подразделений 1 и 2 АК», которые планируется испытать в боевых условиях.

В начале декабря в ДНР сообщали о том, что ВСУ готовятся провести химическую атаку в Донбассе при помощи ударных беспилотников Warmate-1 и Bayraktar TB2.