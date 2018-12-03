Киев за сутки не пустил на Украину 50 россиян

Киев за минувшие сутки не пустил на Украину 50 россиян, которые не смогли подтвердить цель своей поездки, сообщил спикер Погранслужбы Украины Андрей Демченко.

«В целом за минувшие выходные поток россиян на Украину сократился вдвое», – заявил Демченко в интервью телеканалу «112 Украина».

Он отметил, что российские пограничники отказали во въезде на территорию России 150 украинцам. По его словам, его соотечественникам «отказывают безосновательно, не объясняя причины отказа и никаких документов им не выдается».

На прошлой неделе госпогранслужба Украины запретила въезд на территорию страны мужчинам с российским гражданством в возрасте от 16 до 60 лет. МИД России прокомментировал данное решение, отметив, что вводить зеркальные меры нецелесообразно.

Позже стало известно, что в киевском аэропорту Борисполь пограничники не пускают на Украину не только мужчин, но и женщин из России.