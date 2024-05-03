По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.4 комментария
Найдено объяснение странного свечения над Тверью
Яркое северное сияние в небе над Тверью может быть последствием пролета запущенной Соединенными Штатами ракеты-носителя Falcon 9.
Уточняется, что около 22.00 мск в небе над городом появился «светящийся необычный объект», быстро пересекающий небо. Это явление наблюдалось и других российских городах, передает «Московский комсомолец».
Известно, что в 21.36 мск в США была запущена многоразовая ракета-носитель Falcon-9FT Block-5 с двумя спутниками WorldView Legion 1 & 2, которые и могли послужить появлению яркого сияния.
Ранее жители севера Московской области зафиксировали северное сияние, которое, однако, не стало следствием запуска некой ракеты, а стало следствием неожиданной магнитной бури после солнечной вспышки 28-29 февраля.