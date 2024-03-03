В Подмосковье произошло северное сияние

Жители Подмосковье зафиксировали северное сияние

Tекст: Денис Тельманов

О наблюдаемом в регионе природном явлении сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикации в социальных сетях.

Отмечается, что свечение в небе было видно также под Тверью, в районе озера Сенеж, в Ленобласти и Петербурге.

Ранее Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики сообщила, что на Солнце зафиксировали две сильные вспышки, одна из них самого высокого класса.

Вспышку в рентгеновском диапазоне зафиксировали 23 февраля в 16.28 мск, ее продолжительность составила 42 минуты, она сопровождалась нарушением в КВ-радиосвязи. Чуть позже в рентгеновском диапазоне зарегистрировали еще одну вспышку продолжительностью 35 минут.