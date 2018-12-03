Названы ежегодные траты предприятий ОПК на выплату процентов по кредитам

Вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса отдают 135 млрд рублей ежегодно на выплаты процентов по кредитам.

«Теперь предприятия ОПК, как велотренажер: педали крутишь, а не едешь. Потому что средства, которые приходится выплачивать банкам, громадные. Конечно, нужно проводить реструктуризацию долговых обязательств, перекредитовываться под более льготные условия. Тогда и средств господдержки понадобится меньше», – сказал Борисов в интервью РБК.

Борисов добавил, что ранее ставка привлечения кредитных средств в ОПК равнялась 10-12%.

Вице-премьер отметил, что текущий гособоронзаказ предприятиям удается выполнять на 97-98%, в то время, как в 2011 этот показатель был чуть более 80%.

В ноябре президент России Владимир Путин заявлял о недостаточности мер по диверсификации продукции ОПК.