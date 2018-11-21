Путин заявил о недостаточности мер по диверсификации продукции ОПК

Президент России Владимир Путин заявил, что принимаемых мер для диверсификации продукции оборонно-промышленного комплекса пока не достаточно.

Он отметил, что к 2020 году объем гражданской продукции предприятий ОПК должен составить 17%, к 2025 – 30%, а к 2030 году до 50%, передает ТАСС.

Путин добавил, что планы по производству диверсифицированной продукции оборонно-промышленного комплекса должны соотноситься с инвестиционными программами естественных монополий.

Между тем, в июле сообщалось, что в 2017 году средний процент гражданской продукции, выпускаемой на предприятиях ОПК, составил 17,2%.

В феврале Путин поручил кабмину рассмотреть вопросы сокращения сумм дивидендов по акциям, которые выплачиваются предприятиями ОПК, на величину инвестиций в диверсификацию.