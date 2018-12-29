Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с президентом Владимиром Путиным.

Самолет главы белорусского государства вылетел из Национального аэропорта «Минск», сообщает госагентство БелТА.

Президенты Белоруссии и России проведут встречу в субботу в российской столице.

Напомним, по итогам встречи, которая состоялась во вторник и продлилась около четырех часов, Путин и Лукашенко договорились о создании рабочей группы по решению спорных вопросов. Лукашенко, выступивший до встречи с рядом резких заявлений, не стал после нее общаться с прессой.

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