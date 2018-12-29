Возросло число погибших при сходе лавин на поселок в Хабаровском крае

В региональном главке МЧС сообщили об увеличении числа погибших при сходе лавин на поселок в Хабаровском крае.

По данным представителя регионального главка МЧС, в больнице умер один из семи спасенных из-под завалов снега, в результате число погибших от стихии достигло двух, передает РИА «Новости».

«Судьба еще двоих неизвестна, поиски продолжаются», – сообщили в главке.

СК возбудил дело по статье «нарушение правил безопасности». В районе введен режим ЧС.

Ранее в администрации поселка Многовершинный сообщили, что из-под снежного завала после схода нескольких лавин на севере Хабаровского края живыми извлечены восемь человек, еще один обнаружен мертвым, поиски продолжаются. В администрации Николаевского района Хабаровского края рассказали о состоянии спасенных.