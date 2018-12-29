Из-под снежного завала в Хабаровском крае извлекли тело погибшего

В администрации поселка Многовершинный сообщили, что из-под снежного завала после схода нескольких лавин на севере Хабаровского края извлечены живыми восемь человек, еще один обнаружен мертвым, поиски продолжаются.

«Извлекли девять. Восемь живы, один погиб», – цитирует ТАСС представителя администрации поселка.

На место ЧП выехала бригада медиков на вездеходном транспорте. Пострадавших эвакуируют в участковую больницу.

«Сейчас все усилия брошены на расчистку поселения от снега и дороги от промплощадки [где произошло ЧП] до участковой больницы. Работают два больших бульдозера, экскаватор и погрузчик», – рассказали в поселковой администрации, добавив, что из районного центра в поселок пробиваются силы МЧС, а вертолет спасателей ждет метеоусловий для вылета.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли четверых сотрудников золотодобывающего предприятия из числа тех, кто после первого схода лавины отправился на поиски своего коллеги.