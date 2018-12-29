Найдены несколько человек из попавшего под лавину в Хабаровском крае поселка

Спасатели ГУ МЧС по Хабаровскому краю нашли несколько человек из числа попавших под лавину в Николаевском районе региона.

В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что четыре человека найдены живыми – это сотрудники золотодобывающего предприятия из числа тех, кто после первого схода снега лавины отправился на поиски своего коллеги, передает ТАСС.

«Все с ними нормально», – добавили в ведомстве. На предприятии рассказали, что состояние найденных удовлетворительное, они пока не были госпитализированы.

Поселок Многовершинный с населением около 2 тыс. человек расположен в верховьях реки Ул (левый приток Амура), в 105 км северо-западнее Николаевска-на-Амуре.

В районе схода лавин работают сотрудники градообразующего золотодобывающего предприятия и администрации поселка, местные жители – всего более 50 человек. Организованы работы по расчистке снега, поиску и спасению людей с помощью бульдозерной и инженерной техники.

В Хабаровске в готовность приведен вертолет Ми-8 регионального авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями и оперативной группой МЧС на борту. Однако пока метеоусловия в Николаевском районе из-за циклона не позволяют спасателям вылететь.

Напомним, на поселок Многовершинный Николаевского района Хабаровского края сошло несколько снежных лавин, в результате под снегом оказались 11 человек.