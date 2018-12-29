В Хабаровском крае 11 человек накрыло снежной лавиной

В администрации Николаевского района Хабаровского края сообщили, что на поселок Многовершинный сошло несколько снежных лавин, в результате под снегом оказались 11 человек.

В администрации уточнили, что ЧП произошло рано утром, передает ТАСС.

В первом сообщении о происшествии говорилось, что снежная лавина сошла на находящуюся в поселке компрессорную станцию золотодобывающей компании, где был один человек. На помощь к нему выдвинулась группа спасателей из десяти человек – спасательная группа золотодобывающего предприятия.

После этого на поселок сошла еще одна лавина, в результате спасатели само оказались под снегом, рассказали в администрации.

Вслед за этим на пути к станции сошла другая лавина, новая спасательная группа сейчас пытается пробиться к оказавшимся под снегом людям.

Напомним, в январе этого года два туриста стали жертвами схода лавины в Орджоникидзевском районе Хакасии.