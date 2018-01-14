При сходе лавины в Хакасии погибли два туриста

Два туриста стали жертвами схода лавины в Орджоникидзевском районе Хакасии, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

«Поисковые работы на месте схода лавины завершены. В результате схода снежной массы погибли два человека. До прибытия спасателей на место происшествия туристы обнаружили погибших мужчин под снегом», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Как уточнили в региональном главке МЧС, сход снежной массы произошел 13 января в труднодоступном районе Хакасии, добраться до которого можно только на снегоходах. Там на снегоходах каталась группа из шести человек. В поисковых работах участвовали 10 специалистов Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда из Абакана.

С родственниками погибших работает психолог.