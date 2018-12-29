Появились сведения о состоянии спасенных из-под лавины в Хабаровском крае людей

Взгляд
29 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 07:34  |  vz.ru
Разделы

Центробанк разрушил сказку валютных спекулянтов

Центробанк отзывает лицензии сразу у пяти форекс-брокеровФото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Банк России зачистил один из самых рискованных рынков – форекс трейдинг, или торговля валютой. Он аннулировал лицензии у пяти из девяти имеющихся игроков. В чем провинились брокеры и почему регулятор пошел на такой шаг?  Подробности...
Перейти а раздел…

Между «крымским забором» и «стеной Яценюка» есть большие отличия

За безопасностью крымского рубежа теперь будут следить не только пограничники, но и система датчиковФото: Александр Полегенько/РИА Новости
Крымское управление ФСБ приготовило новогодний «подарок» для соседей. В пятницу стало известно о завершении строительства 60-километровой линии заграждений на перешейке, соединяющем полуостров Крым с материком. В отличие от громко распиаренной Киевом «стены Яценюка», перекопский «забор» с датчиками и колючей проволокой абсолютно реален. От кого в первую очередь ограждают Крым и надолго ли? Подробности...
Перейти а раздел…

Чем грозит Грузии признание украинской автокефалии

Патриархи Илия (слева) и Кирилл продолжали дружить даже после российско-грузинского конфликта 2008 годаФото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Грузинская церковь признает украинскую автокефалию, заявил один из грузинских митрополитов. Правда, грузинский патриарх Илия Второй пока этого официально не подтвердил. В РПЦ надеются, что Илия на такой шаг не пойдет. А если все же признает «киевских раскольников», как Москва сможет ответить Тбилиси? Подробности...
Перейти а раздел…

Западные СМИ реагируют на «Авангард» со страхом и завистью

Ракетный комплекс «Авангард» при загрузке в ракетную шахтуФото: Минобороны России/Youtube
Иностранная пресса противоречиво отреагировала на заявления о завершении в России испытаний ракетного комплекса «Авангард». Маневрирующие гиперзвуковые блоки впервые в мире принимаются на вооружение – и западные СМИ пытаются принизить достижения российских военных, хотя и не могут скрыть разочарования отставанием Запада в этой сфере. Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Самое главное в Донбассе – это не убивать людей

Виталий Лейбин, главный редактор журнала «Русский репортер»
Для меня этот текст не является упражнением в риторике. Как человеку с украинским паспортом и донецким происхождением мне больно, что никак не удается даже друзьям объяснить, какая трагедия происходит на Украине. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Серп и молот, а не крест остановили коричневую чуму

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Я совсем не против православного воинства, храмов во славу русского воинства и чего еще чья душа пожелает. Но православные сталинские соколы – это, право, помилуйте, перебор! Подробности...
Обсуждение: 85 комментариев

Почему Солженицын хотел сохранить советскую власть

Владимир Можегов, публицист
Настоящим центром СССР была вовсе не коммунистическая догма. Настоящим сердцем империи была та общая устремленность к звезде идеала, которая делала всё вокруг осмысленным, давая силы переносить лишения. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий
    Перейти а раздел…

    Чем уникален ракетный комплекс «Авангард»

    Обсуждение: 8 комментариев

    Как Путин исполняет желания детей

    Обсуждение: 4 комментария

    Главные победы России в 2018 году

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      Путин выполнил пять детских желаний

      Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детей
      Подробности...

      Минобороны выпустило «игривый» календарь

      Минобороны представило собственный календарь на 2019 год, обыграв в нем мемы и стереотипы о российских ВС. Каждое изображение сопровождается ироничным слоганом. Блогеры пришли от этой затеи в восторг, а также оценили девушек в форме
      Подробности...
      Обсуждение: 18 комментариев

      Названа «Мисс Москва – 2018»

      В столице определилась победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2018». Ею стала приехавшая в Москву из Краснодарского края 24-летняя Алеся Семеренко. Девушка входит в число самых популярных Instagram-блогеров Рунета
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Какую сумму вы намерены потратить на новогодние подарки?
        • До 1000 рублей

        • До 5000 рублей

        • До 10000 рублей

        • Более 10000 рублей

        • Не планирую покупать подарки

        Боитесь ли вы употреблять продукты с ГМО?
        • Да

        • Нет

        • А что это такое?

        Хотели бы вы, чтобы все христиане праздновали Рождество в один день?
        • Да, 25 декабря

        • Да, 7 января

        • Нет, пусть все останется, как есть

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Появились сведения о состоянии спасенных из-под лавины в Хабаровском крае людей
          Путин подписал закон об обращении с животнымиВоенные эксперты объяснили, почему Украина не видит забора на границе с КрымомДесятки московских дворников задержаны по подозрению в экстремизмеАмериканский самолет пролетел над закрытым районом учений ВМФ России
          Песков рассказал, как Путин встретит Новый годМеркель и Макрон потребовали «безусловного освобождения» украинских моряковПоявилось видео первого полета бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3МОпубликовано видео входа сирийской правительственной армии в Манбидж
          Спецназ в Чехии провел операцию по освобождению захваченных в банке заложниковБритания и Россия впервые с марта взаимно выдали визы сотрудникам дипмиссийКитай сделал уступку США в торговой войнеНа Красной площади на Новый год запретят алкоголь и фейерверки

          Главная тема


          Россия испытала ракетоносец XXI века

          «Держитесь за перила»


          Дмитрий Киселев зачитает рэп на «России-1»

          преступления против животных


          Следователи начали проверку убийства медведя иркутским губернатором

          конфликтная ситуация


          Полторак анонсировал 100 проходов украинских кораблей через Керченский пролив

          Видео

          армия и вооружения


          Как должен выглядеть ВМФ России в ближайшем будущем

          война на украине


          Когда Киев начнет наступление на Донбасс

          обзор прессы


          Западные СМИ реагируют на «Авангард» со страхом и завистью

          «главная новость человечества»


          Как заставить украинцев признать Крым российским

          бывший ссср


          Почему советская власть организовала геноцид калмыков

          Союзное государство


          Дмитрий Родионов: Москва больше не станет терпеть иждивенчество Лукашенко

          Агитация и пропаганда


          Игорь Мальцев: На Би-би-си дали слово «заместителю Геббельса» и «подручной Сатаны»

          Космические технологии


          Георгий Малинецкий: Российский двигатель РД-180 может стать «последним из могикан»

          на ваш взгляд


          Какую сумму вы намерены потратить на новогодние подарки?

          Появились сведения о состоянии спасенных из-под лавины в Хабаровском крае людей

          29 декабря 2018, 06:34

          Текст: Антон Никитин

          Версия для печати

          В администрации Николаевского района Хабаровского края рассказали о состоянии людей, найденных живыми под снегом после схода лавин в поселке Многовершинный.

          По словам представителей районной администрации, семеро из найденных живыми под снегом людей находятся в тяжелом состоянии, они находятся в местной больнице, передает ТАСС.

          В ближайшее время пострадавших эвакуируют на вездеходном транспорте в участковую больницу. В районном центре к вылету готов вертолет санитарной авиации, но рейс откладывается из-за плохой погоды.

          «Для оказания первичной помощи привлечены местные врачи, затем нужно перевезти пострадавших в районную больницу», – сообщили в территориальном центре медицины катастроф региона.

          По данным региональных властей, после схода лавин под снегом оказались 11 человек, по данным регионального ГУ МЧС – 10.

          Ранее в администрации поселка Многовершинный сообщили, что из-под снежного завала после схода нескольких лавин на севере Хабаровского края извлечены живыми восемь человек, еще один обнаружен мертвым, поиски продолжаются.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............