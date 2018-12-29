Появились сведения о состоянии спасенных из-под лавины в Хабаровском крае людей

В администрации Николаевского района Хабаровского края рассказали о состоянии людей, найденных живыми под снегом после схода лавин в поселке Многовершинный.

По словам представителей районной администрации, семеро из найденных живыми под снегом людей находятся в тяжелом состоянии, они находятся в местной больнице, передает ТАСС.

В ближайшее время пострадавших эвакуируют на вездеходном транспорте в участковую больницу. В районном центре к вылету готов вертолет санитарной авиации, но рейс откладывается из-за плохой погоды.

«Для оказания первичной помощи привлечены местные врачи, затем нужно перевезти пострадавших в районную больницу», – сообщили в территориальном центре медицины катастроф региона.

По данным региональных властей, после схода лавин под снегом оказались 11 человек, по данным регионального ГУ МЧС – 10.

Ранее в администрации поселка Многовершинный сообщили, что из-под снежного завала после схода нескольких лавин на севере Хабаровского края извлечены живыми восемь человек, еще один обнаружен мертвым, поиски продолжаются.