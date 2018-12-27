В Страсбурге заминировали железнодорожный вокзал

Полиция эвакуировала всех людей из здания железнодорожного вокзала в Страсбурге из-за поступившего сообщения о бомбе, сообщила Национальная компания железных дорог Франции (SNCF).

По данным портала dna.fr, сообщение о бомбе поступило на номер SNCF в 18.15 (20.15 мск), после чего полиция начала эвакуацию, передает ТАСС.

В помещениях вокзала организована проверка, здание оцеплено.

По данным SNCF, на вокзале был обнаружен подозрительный пакет.

Правоохранительные органы подтвердили информацию об эвакуации вокзала, призвав «не поддаваться панике».

Тем временем на привокзальной площади собралась толпа людей, ожидающая возобновления движения поездов.

Помимо этого, в центре города было приостановлено движение трамваев.

Напомним, 11 декабря 29-летний Шериф Шекатт устроил стрельбу рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге, через два дня он был ликвидирован в ходе спецоперации.

После стрельбы в Страсбурге власти Франции запретили проведение митингов. «Желтые жилеты» заподозрили, что стрельба в Страсбурге была инсценировкой французских властей.