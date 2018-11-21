«Желтые жилеты» заподозрили, что стрельба в Страсбурге была инсценировкой властей

Во Франции часть активистов «желтых жилетов» предположила, что стрельбу в Страсбурге инсценировали власти.

По их мнению, это сделали для того, чтобы прекратить волну протестов в стране, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Alsace.

«Как по-вашему, парень, который хочет совершить нападение, будет дожидаться восьми вечера, когда на улице осталось три человека?» – цитирует портал руководителя одной из крупнейших групп «желтых жилетов» Максима Николя в соцсетях.

Еще один из представителей сообщества предположил, что людей мог убить кто-то из представителей власти, чтобы отвлечь внимание общественности от намеченной на субботу новой акции протеста.

Госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньес прокомментировал реакцию активистов из рядов «желтых жилетов», назвав их поведение недостойным.

Напомним, во Франции начались массовые акции протеста в связи с повышением цен на бензин, в ходе которых пострадала инфраструктура городов.

11 декабря неизвестный открыл стрельбу по жителям Страсбурга рядом с рождественским рынком. Три человека погибли и еще 13 получили ранения различной тяжести. Власти Франции назвали случившееся терактом. 29-летний подозреваемый, который был судим 27 раз, и братья стрелка задержаны полицией.