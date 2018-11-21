Во Франции запретили митинги после стрельбы в Страсбурге

Все манифестации в департаменте Нижний Рейн на северо-востоке Франции будут запрещены в среду после стрельбы в Страсбурге, заявил глава МВД страны Кристоф Кастанер. Он также уточнил число жертв стрельбы на рождественской ярмарке.

Министр сообщил, что вскоре глава департамента Нижний Рейн, где находится Страсбург, запретит все манифестации, намеченные на среду, из соображений безопасности. По его словам, это необходимо, чтобы правоохранительные органы не отвлекались на охрану мероприятий и сосредоточились на поиске стрелка.

Отметим, что Страсбург, среди прочих французских городов, был охвачен протестами «желтых жилетов».

Кастанер сообщил, что в результате стрельбы погибли три человека, еще 12 пострадали. Ранее сообщалось о гибели четырех человек. При этом шесть раненых находятся в критическом состоянии.

Глава МВД Франции также подтвердил сообщения СМИ о том, что стрельба была открыта в трех районах города. «С 19.50 (по местному времени, 21.50 мск – прим. ВЗГЛЯД) мужчина в трех точках города посеял террор», – приводит его слова ТАСС.

Правительство Франции приняло решение усилить антитеррористические меры в стране, в частности, взять под усиленный контроль рождественские ярмарки, сообщил он.

Кастанер сказал, что разыскиваемый за стрельбу ранее привлекался к ответственности, причем не только во Франции, но и в Германии. «Этот мужчина был в очень нехорошем свете знаком правоохранительным органам за нарушения закона, за которые ему выносились приговоры во Франции и Германии», – приводит его слова РИА «Новости».

Министр внутренних дел Франции сообщил, что в поисках преступника задействованы 350 сотрудников полиции. «Два вертолета, подразделения оперативного реагирования полиции Франции, а также солдаты антитеррористической операции «Сантинель», – перечислил он остальных участников операции.

Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, выразил слова соболезнования жертвам трагедии в Страсбурге. «Вся солидарность нации адресована Страсбургу, жертвам и их семьях», – написал он в Twitter.

Макрон провел срочное совещание кризисного штаба МВД в связи с антитерроритической операцией в Страсбурге, оно продлилось более часа при закрытых дверях.

Напомним, вечером вторника во французском городе Страсбург рядом с рождественским рынком произошла стрельба. Нападавший пустился в бега. Его личность установили: это 29-летний уроженец Страсбурга, ранее судимый за вооруженное нападение и приговоренный к тюрьме. Выяснилось, что с места происшествия стрелок сбежал на угнанном такси.

Утром вторника подозреваемого должны были задержать, однако, как пишут французские СМИ, «его не оказалось дома». При этом во время обысков по месту его проживания обнаружили гранаты.

Власти Франции рассматривают произошедшее как теракт. Жителей Страсбурга просят не покидать дома. Остановлена работа городского транспорта.