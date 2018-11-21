Стрельба произошла в центре Казани

В центре Казани произошла стрельба, двое мужчин госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает МВД по Татарстану.

Объявлен план «Перехват», ведутся поиски преступника, передает РИА «Новости».

Сообщается, что неизвестный мужчина подошел к машине и выстрелил из пистолета в водителя, когда тот садился в автомобиль. Водитель попытался отобрать пистолет, но получил еще одно ранение.

Вторым пострадавшим, видимо, стал очевидец, который хотел остановить преступника.

Мужчины ранены в голову и живот. Нападавший скрылся.