Путин подписал закон о повышении МРОТ

На портале правовой информации опубликован документ, из которого следует, что президент России Владимир Путин подписал закон о ежегодном повышении МРОТ.

Согласно опубликованным данным, в среднем по стране минимальная оплата труда вырастет на 117 рублей, передает РИА «Новости».

Таким образом рост составит 1,048% по сравнению с установленным в мае 2018 года, который равнялся 11 тыс. 163 рублям в месяц.

Ранее кабмин России предлагал увеличить размер МРОТ. Госдума приняла закон о ежегодном повышении.

С 1 января 2019 года размер МРОТ должен составить 11 тыс. 280 рублей. Было принято решение о его ежегодном увеличении: он должен равняться размеру среднего прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года.