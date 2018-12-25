Против ковырявшего снаряд топором полицейского возбудили дело

Взгляд
25 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 20:09  |  vz.ru
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«Северный поток – 2» приближается к проблемной морской зоне

Американское давление строительству «Северного потока – 2» не мешаетФото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Несмотря на не утихающую за океаном критику, строительство «Северного потока – 2» в Германию успешно продолжается. Стройка уже добралась до экономической зоны Швеции, но впереди – проблемный датский участок. Дания единственная из участников морской части газопровода не дала разрешение на строительство. Что будет, если датчане так и не согласятся на прокладку труб через свои воды?  Подробности...
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Что России нужно от сына Каддафи

Сейф аль-Ислам Каддафи теоретически мог бы восстановить заключенные его отцом с россиянами сделкиФото: Ismail Zitouny/Reuters
Сейф аль-Ислам Каддафи, сын убитого в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи, обратился к Владимиру Путину. Как сообщили СМИ, он попросил Россию поддержать его на президентских выборах. Главу государства в Ливии должны избирать весной. Есть ли у молодого Каддафи шансы на успех? И может ли Москве быть интересным отклик на его просьбу? Подробности...
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Почему люди не забывают Доктора Лизу

Доктор Лиза многим подала пример бескорыстной помощи ближнимФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
«Мама, представляешь, я в школе рассказывал, как летал на самолете и как меня держала на руках Елизавета Петровна. Но мне никто не поверил, пока учительница не сказала, что да, я действительно летал с Доктором Лизой», – поделился своими воспоминаниями о Елизавете Глинке 9-летний Вова Столярчук. 25 декабря в России и за ее пределами люди вспоминают о Докторе Лизе и о ее помощи ближним. Подробности...
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Британия готова обвинить Россию в крупнейшем авиационном коллапсе

Коллапс в британском аэропорту, возможно, только первая ласточка больших событий и переменФото: Facundo Arrizabalaga/EPA/ТАСС
Теракт, ошибка применения военных технологий или учения британских кибервойск? Чем больше противоречивой информации поступает по итогам расследования причин гигантского сбоя в работе одного из лондонских аэропортов, тем больше возникает вопросов. Тем более что есть признаки того, что сами британские власти все больше склоняются к версии... очередного «вмешательства России». Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Российский двигатель РД-180 может стать «последним из могикан»

Георгий Малинецкий, доктор физико-математических наук, вице-президент Нанотехнологического общества России
Илон Маск назвал ракетный двигатель РД-180, который США много лет закупают у России, «великолепным». Однако такие похвалы заставляют задуматься о будущем нашего космоса. РД-180 совершенен, но этому совершенству есть предел. Подробности...
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Как немецкие бизнес-знахари едва не сделали меня инвалидом

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Зашла к врачу за рецептом на таблетки от кашля. Заодно показала колено. Он резко скомандовал: «Пойдемте!» В Германии принято выполнять команды – особенно врачей. Я мысленно сказала «яволь», хотя и не сразу поняла, куда мы пойдем. Подробности...
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Что мешает политическим проходимцам на избирательном поле

Павел Данилин, политолог
Громче всего возмущаются те политические силы, которые и без того показывают весьма скромные результаты на выборах. Валить все на муниципальный фильтр они вряд ли могут – «нечего на зеркало пенять», как говорится в пословице. Подробности...
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    О чем смеялись на пресс-конференции Путина

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    Большая пресс-конференция Путина

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      Минобороны представило собственный календарь на 2019 год, обыграв в нем мемы и стереотипы о российских ВС. Каждое изображение сопровождается ироничным слоганом. Блогеры пришли от этой затеи в восторг, а также оценили девушек в форме
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      Названа «Мисс Москва – 2018»

      В столице определилась победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2018». Ею стала приехавшая в Москву из Краснодарского края 24-летняя Алеся Семеренко. Девушка входит в число самых популярных Instagram-блогеров Рунета
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          Против ковырявшего снаряд топором полицейского возбудили дело

          25 декабря 2018, 19:13

          Текст: Анастасия Норина

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          В связи с незаконным оборотом взрывчатых веществ Следственным комитетом возбуждено уголовное дело против московского полицейского, который лишился кисти и глаза во время попытки разобрать снаряд времен Великой Отечественной войны.

          При обыске у подорвавшегося 15 декабря на боеприпасе полицейского обнаружили арсенал оружия и боеприпасов, в том числе сохранившиеся со времен Великой Отечественной войны, пишет ТАСС со ссылкой на представителя Следственного комитета по Московской области Ольгу Врадий.

          «Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по результатам проведенной доследственной проверки в отношении участкового уполномоченного столичной полиции, получившего травмы в результате срабатывания боеприпаса в Подмосковье, возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 222.1 УК РФ)», – рассказала Врадий.

          Согласно данным СК, несчастный случай произошел на территории дачного участка полицейского в Ликино-Дулево. Как сообщает РИА «Новости», сотрудник полиции пытался при помощи топора и других инструментов разобрать снаряд времен Великой Отечественной войны.

          При обыске на дачном участке были обнаружены взрывоопасные вещества и предметы.


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