Против ковырявшего снаряд топором полицейского возбудили дело

В связи с незаконным оборотом взрывчатых веществ Следственным комитетом возбуждено уголовное дело против московского полицейского, который лишился кисти и глаза во время попытки разобрать снаряд времен Великой Отечественной войны.

При обыске у подорвавшегося 15 декабря на боеприпасе полицейского обнаружили арсенал оружия и боеприпасов, в том числе сохранившиеся со времен Великой Отечественной войны, пишет ТАСС со ссылкой на представителя Следственного комитета по Московской области Ольгу Врадий.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по результатам проведенной доследственной проверки в отношении участкового уполномоченного столичной полиции, получившего травмы в результате срабатывания боеприпаса в Подмосковье, возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 222.1 УК РФ)», – рассказала Врадий.

Согласно данным СК, несчастный случай произошел на территории дачного участка полицейского в Ликино-Дулево. Как сообщает РИА «Новости», сотрудник полиции пытался при помощи топора и других инструментов разобрать снаряд времен Великой Отечественной войны.

При обыске на дачном участке были обнаружены взрывоопасные вещества и предметы.