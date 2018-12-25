Против сына Игоря Талькова открыли уголовное дело

Уголовное дело возбуждено против Игоря Талькова-младшего, 37-летнего сына известно певца, сообщают СМИ.

Источник «360» сообщил, что причиной возбуждения дела стала «привычка ездить пьяным за рулем».

Telegram-канал «Следак шепнул» пишет, что Тальков-младший оказался под следствием по ст. 264.1 УК России.

В ноябре Талькова задержали в Москве. Сообщалось, что он находился за рулем в нетрезвом состоянии.

В 2016 году его уже лишали прав и штрафовали на 30 тыс. рублей за пьяное вождение.