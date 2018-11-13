Сына Игоря Талькова задержали в Москве

В Москве полиция задержала сына российского певца Игоря Талькова; мужчина якобы находился за рулем в нетрезвом состоянии.

Инцидент произошел в среду, 28 ноября, передает ТАСС.

Тальков-младший был остановлен правоохранителями, когда находился за рулем своего автомобиля; ему якобы предложили пройти медосвидетельствование, однако он отказался.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что сына певца лишат водительского удостоверения. На него был составлен «административный протокол по ст. 12.8 КоАП («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения».

В свою очередь в пресс-службе управления ГИБДД по Москве подтвердили факт инцидента, однако не уточнили личности задержанного.

Напомним, в ноябре Следственный комитет возобновил расследование убийства певца Игоря Талькова. Его сын заявлял радиостанции «Говорит Москва», что повторное расследование преступления не имеет смысла.

При этом Москва уже более 20 лет добивается от Израиля выдачи подозреваемого в убийстве исполнителя.