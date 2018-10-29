Свидетель убийства Талькова рассказал подробности трагедии

Бывший сотрудник столичного уголовного розыска Сергей Ломов, ставший свидетелем убийства певца Игоря Талькова, рассказал подробности случившегося 6 октября 1991 года.

По словам Ломова, в день убийства во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге произошла «склока», которая через некоторое время переросла в «грязную драку», сообщает «Пятый канал».

Свидетель уверен, что к инциденту привела «цепь случайностей».

Бывший милиционер сообщил также, что оружие, из которого застрелили артиста, принадлежало возлюбленному певицы Азизы Игорю Малахову и было куплено нелегально. Кроме того, в ходе потасовки оно «переходило из рук в руки».

«Реально, на мой взгляд, Шляфман (концертный директор) не убивал Талькова. По крайней мере, не было умышленного убийства. Так же, как его не было и у Малахова», – сказал Ломов.

Ранее сообщалось, что вдова Талькова ознакомилась с деталями дела об убийстве мужа.

Напомним, Следственный комитет возобновил расследование убийства Игоря Талькова.

Игорь Тальков-младший заявил радиостанции «Говорит Москва», что повторное расследование преступления не имеет смысла – это лишь ковыряние в прежней ране.

Отметим, что Москва уже более 20 лет добивается от Израиля выдачи подозреваемого в убийстве певца Талькова.