СК ознакомил вдову Талькова с деталями дела об убийстве мужа

Вдова убитого в 1991 году певца Игоря Талькова посетила Следственный комитет и ознакомилась с экспертизами по делу об убийстве мужа, сообщила ее пресс-секретарь Ирина Красильникова.

Красильникова указала, что ходатайство от имени Татьяны удалось подать благодаря нововведениям в законодательстве, передает РИА «Новости».

Ранее «это было невозможно, потому что не было закона о том, что человека можно осудить заочно, нужно было его присутствие в стране, а единственный подозреваемый по делу Шляфман скрывается в другой стране».

Теперь же существует закон, «что суды могут состояться, когда подозреваемый по делу находится за территорией России, и появилась возможность возобновить дело, которое было не закрыто, а приостановлено».

Напомним, СК возобновил расследование убийства Игоря Талькова.

Между тем Игорь Тальков-младший заявил радиостанции «Говорит Москва», что повторное расследование преступления бессмысленно – это лишь ковыряние в прежней ране. Он добавил, что его мать не подавала ходатайство о возобновлении дела.

При этом главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко предложил экзотическую версию возобновления дела – по его мнению, это произошло из-за жен «комитетчиков», которые «хотят возбуждать себя покойным».

Отметим, что Москва уже больше 20 лет добивается от Израиля выдачи вероятного убийцы Талькова.