Доренко предложил экзотическую версию возобновления расследованиея убийства Талькова

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко заявил, что расследование Следственным комитетом убийства российского певца Игоря Талькова было возобновлено из-за жен «комитетчиков».

«Ничего странного в том, что СК возобновил мучительные мечты и воспоминания о Талькове. Поясню: Игорь Тальков для следственно-комитетских жен в их 25 был Брэдом Питом, Леонардо Ди Каприо и Рикки Мартином в одном лице. Они хотят возбуждать себя покойным. А сын Талькова не понимает!», – написал Доренко в своем Telegram-канале Расстрига.

Блогер Максим Кононенко объяснил, что ранее по делу убийства потерпевшей проходила мать Талькова, но она умерла.

«Теперь она умерла, и потерпевшей по делу хочет стать вдова Талькова. И вот для того, чтобы поменять потерпевшего, дело надо возобновить. А потом его, конечно, снова приостановят. А когда Шляфман (концертный директор Валерий Шляфман, по мнению вдовы Талькова, именно он застрели певца, прим. ВЗГЛЯД) умрет от старости, так и вовсе закроют», – написал Кононенко в Telegram-канале kononenkome.

Ранее сообщалось, что СК возобновил расследование убийства Игоря Талькова.

Игорь Тальков-младший сообщил радиостанции «Говорит Москва», что повторное расследование преступления не имеет смысла, и только ковыряние в прежней ране. Он уточнил, что его мать не подавала ходатайство о возобновлении дела.