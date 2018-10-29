СК возобновил расследование убийства Игоря Талькова

Расследование убийства певца Игоря Талькова продолжили, сообщает Следственный комитет России по Санкт-Петербургу.

«13 ноября 2018 года ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возобновлено расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства 6 октября 1991 года во дворце спорта «Юбилейный» певца Игоря Талькова», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно постановлениям, вынесенным в мае 1992 года и в марте 1993 года, Валерия Шляфмана должны были привлечь как обвиняемого в убийстве певца по неосторожности. Однако в январе 1992 года Шляфман переехал жить в Израиль – и уголовное дело приостановили в связи с тем, что обвиняемый скрылся от следствия.

Ранее по делу признали потерпевшей мать Талькова. Однако после смерти матери следствие удовлетворило ходатайство вдовы певца о признании ее потерпевшей.

Сейчас следствие возобновлено.

Напомним, Россия уже более 20 лет добивается от Израиля выдачи Шляфмана. Обвинение подозреваемому предъявлено заочно.