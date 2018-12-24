Стоимость проезда по Московской канатной дороге пообещали уменьшить вдвое

Стоимость проезда по Московской канатной дороге станет меньше в два раза по сравнению с первоначально заявленными тарифами, сообщили пресс-службе оператора фуникулера – компании «Московские канатные дороги».

Пресс-служба добавила, что на один день, до 25 декабря, также продляется бесплатный режим работы фуникулера, передает ТАСС.

«По рекомендации мэра Москвы Сергея Собянина руководством Московской канатной дороги были разработаны новые тарифы, которые вступят в силу с 26 декабря 2018 года. Стоимость всех билетов сократилась вдвое по сравнению с ранее объявленными тарифами», – рассказали в пресс-службе.

Напомним, Московскую канатную дорогу закрывали для пассажиров после кибератаки. Она открылась вновь 30 ноября.