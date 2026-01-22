Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.0 комментариев
Россиянка погибла в железнодорожной катастрофе в Испании
Посольство подтвердило гибель россиянки при столкновении поездов в Андалусии
При крушении двух пассажирских поездов в андалузском Адамусе погибла российская гражданка, оказавшаяся среди более чем 40 жертв крупной железнодорожной аварии, сообщило посольство РФ в Испании.
Факт гибели россиянки подтвердили в российском посольстве в Мадриде, передает ТАСС.
«Посольство России в Испании с прискорбием сообщает о гибели в результате железнодорожной катастрофы вблизи населенного пункта Адамус российской гражданки», – сообщили в диппредставительстве.
В посольстве отметили, что выражают искренние соболезнования и слова поддержки ее родным и близким. Дипломаты подчеркивают, что находятся с семьей погибшей в прямом контакте и оказывают необходимое консульское содействие.
Чрезвычайное происшествие произошло 18 января в районе населенного пункта Адамус в испанской Андалусии. Поезд компании Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид и перевозивший около 300 человек, сошел с рельсов и выехал на соседние пути.
По этим путям в тот момент шел состав железнодорожного оператора Renfe, направлявшийся из Мадрида в Уэльву. Второй поезд также сошел с рельсов, жертвами катастрофы стали более 40 человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв железнодорожной катастрофы в Испании достигло 43 человек.
Шестилетняя девочка одна из всей семьи выжила при столкновении поездов.
При этом председатель железнодорожного оператора Renfe Альваро Фернандес Эредиа практически исключил человеческую ошибку как причину трагедии.