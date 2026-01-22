Россиянка погибла в железнодорожной катастрофе в Испании

Посольство подтвердило гибель россиянки при столкновении поездов в Андалусии

Tекст: Мария Иванова

Факт гибели россиянки подтвердили в российском посольстве в Мадриде, передает ТАСС.

«Посольство России в Испании с прискорбием сообщает о гибели в результате железнодорожной катастрофы вблизи населенного пункта Адамус российской гражданки», – сообщили в диппредставительстве.

В посольстве отметили, что выражают искренние соболезнования и слова поддержки ее родным и близким. Дипломаты подчеркивают, что находятся с семьей погибшей в прямом контакте и оказывают необходимое консульское содействие.

Чрезвычайное происшествие произошло 18 января в районе населенного пункта Адамус в испанской Андалусии. Поезд компании Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид и перевозивший около 300 человек, сошел с рельсов и выехал на соседние пути.

По этим путям в тот момент шел состав железнодорожного оператора Renfe, направлявшийся из Мадрида в Уэльву. Второй поезд также сошел с рельсов, жертвами катастрофы стали более 40 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв железнодорожной катастрофы в Испании достигло 43 человек.

Шестилетняя девочка одна из всей семьи выжила при столкновении поездов.

При этом председатель железнодорожного оператора Renfe Альваро Фернандес Эредиа практически исключил человеческую ошибку как причину трагедии.