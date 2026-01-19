Глава Renfe почти исключил человеческий фактор в катастрофе поездов в Андалусии

Глава Renfe Эредиа почти исключил человеческий фактор в крушении в Андалусии

Tекст: Мария Иванова

Председатель железнодорожного оператора Renfe Альваро Фернандес Эредиа практически полностью исключил версию о человеческом факторе как причине крупной железнодорожной катастрофы в Андалусии, передает ТАСС.

«Человеческая ошибка практически исключена, – заверил он в интервью радиостанции RNE. – Если машинист принимает ошибочное решение, сама система его корректирует». По мнению Эредиа, наиболее вероятной причиной может быть техническая неисправность подвижного состава или инфраструктуры, однако окончательные выводы будут сделаны после завершения расследования.

Авария произошла вечером 18 января в районе населенного пункта Адамус. Следовавший из Малаги в Мадрид поезд частной компании Iryo, перевозивший около 300 человек, сошел с рельсов и выехал на встречный путь. Там в этот момент двигался поезд национального оператора Renfe, который следовал из Мадрида в Уэльву. Второй поезд также сошел с рельсов – два его первых вагона упали с насыпи высотой около четырех метров.

В результате катастрофы, по последним данным, погибли 39 человек, более 150 получили ранения. Причины происшествия официально пока не названы, продолжается расследование.

На фоне трагедии председатель правительства Испании Педро Санчес отменил участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщила пресс-служба кабмина. Форум проходит с 19 по 23 января, однако Санчес решил остаться в стране для контроля ситуации после аварии в Андалусии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, диппредставительство России в Мадриде сообщило, что, по предварительным данным, среди пострадавших при железнодорожной катастрофе в Андалусии отсутствуют граждане России.

Между тем министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что железнодорожная авария в провинции Кордова выглядит крайне странной.