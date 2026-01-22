Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.0 комментариев
Песков: Ушаков расскажет об итогах встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что помощник президента Юрий Ушаков расскажет об итогах встречи российского лидера Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером.
Песков отметил: «Мы ожидаем, что после разговора, но нужно отдавать себе отчет, что это будет достаточно поздно, мы организуем конференц-кол, телефонный брифинг моего коллеги Юрия Ушакова, который будет принимать участие в этой встрече», передает ТАСС.
Напомним, специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф подтвердил, что вечером 22 января полетит в Москву для переговоров по Украине.
Ранее Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности сообщил о намерении провести переговоры со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Встреча запланирована на четверг.
СМИ сообщали, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер собираются вылететь в Москву поздним вечером в четверг.