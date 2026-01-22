Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.0 комментариев
Связанная с Бабченко эстонская структура признана нежелательной в России
В список нежелательных в России организаций включили зарегистрированное в Таллине объединение, которое занимается сбором материальной помощи для украинских боевиков, сообщил Минюст.
Организация MTU sab UA оказывает поддержку вооруженным формированиям на Украине, указали в ведомстве, передает ТАСС.
В частности, она поставляет оборудование, экипировку и транспорт подразделениям, часть из которых признана террористическими.
Также выявлена связь объединения с Аркадием Бабченко* (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов).
«Он, в частности, помогает осуществлять сбор средств на ее нужды», – сказал источник агентства в силовых ведомствах.
Ранее Генпрокуратура признала нежелательными в России три польские организации. Это Casimir Pulaski Foundation, Fundacja Wolnosc i Demokracja и Fundacja im. Stefana Batorego.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом