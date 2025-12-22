Tекст: Алексей Дегтярёв

Речь идет о Casimir Pulaski Foundation, Fundacja Wolnosc i Demokracja и Fundacja im. Stefana Batorego, все три конторы работают под покровительством польских властей, Совета Европы и структур НАТО, указали в ведомстве, передает ТАСС.

Эти организации осуществляют враждебные России действия, разрабатывают меры по военному и экономическому сдерживанию страны, а также вовлечены в информационную войну и расширение санкций против России и ее союзников, пояснили в Генпрокуратуре.

Указанные структуры реализуют проекты, оказывающие консультативную и практическую поддержку киевскому режиму, способствуют расширению НАТО на восток, намеренно искажают историю Второй мировой войны и роль Советского Союза в формировании Европы после войны.

В заявлении особо отмечается активное сотрудничество фондов с представителями радикальной оппозиции, иностранными агентами и другими нежелательными организациями.

Ранее Минюст включил несколько иностранных неправительственных организаций, включая Deutsche Welle* (иноагент), в перечень нежелательных структур.