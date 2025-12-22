Гордость за наше прошлое, оптимизм по поводу настоящего России и уверенность в будущем страны – главные составляющие позиции Путина и как президента, и как гражданина, и как человека.0 комментариев
Генпрокуратура признала нежелательными три польские структуры в России
Права осуществлять свою деятельность на территории России лишились три польские организации, их работу признали нежелательной на территории страны, сообщили в Генпрокуратуре.
Речь идет о Casimir Pulaski Foundation, Fundacja Wolnosc i Demokracja и Fundacja im. Stefana Batorego, все три конторы работают под покровительством польских властей, Совета Европы и структур НАТО, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Эти организации осуществляют враждебные России действия, разрабатывают меры по военному и экономическому сдерживанию страны, а также вовлечены в информационную войну и расширение санкций против России и ее союзников, пояснили в Генпрокуратуре.
Указанные структуры реализуют проекты, оказывающие консультативную и практическую поддержку киевскому режиму, способствуют расширению НАТО на восток, намеренно искажают историю Второй мировой войны и роль Советского Союза в формировании Европы после войны.
В заявлении особо отмечается активное сотрудничество фондов с представителями радикальной оппозиции, иностранными агентами и другими нежелательными организациями.
Ранее Минюст включил несколько иностранных неправительственных организаций, включая Deutsche Welle* (иноагент), в перечень нежелательных структур.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента