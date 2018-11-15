Новейшую столичную транспортную систему остановили хакеры

Работа канатной дороги, доставляющей пассажиров от Воробьевых гор до «Лужников», приостановлена.

«Сегодня в 14.00 компьютерные серверы Московской канатной дороги подверглись несанкционированной кибератаке. Сотрудники Московской канатной дороги, обнаружив это, приостановили движение дороги, после чего оперативно высадили всех пассажиров на станциях назначения, для обеспечения максимальной безопасности пассажиров. К сожалению, вынуждены прекратить перевозку пассажиров», – заявили в пресс-службе канатной дороги, передает агентство «Москва».

Канатная дорога была запущена в понедельник, 26 ноября. Маршрут длиной 720 метров включает три пункта назначения: «Воробьевы горы», «Новая лига», «Лужники».