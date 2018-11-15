Канатную дорогу в Москве открыли после кибератаки

Канатная дорога в московских «Лужниках» открылась для пассажиров после устранения последствий кибератаки.

В сообщении на официальном сайте фуникулера говорится, что «с 30 ноября 2018 Московская канатная дорога работает в штатном режиме».

Сотрудники провели диагностику «всех систем, обеспечивающих безопасную работу канатной дороги, в рамках тестовых мероприятий для запуска дороги». По итогам «был подтвержен плановый график работы канатной дороги, с целью принятия пассажиров для перевозки по утвержденному маршруту».

Фуникулер будет работать в бесплатном режиме с 12.00 до 20.00 мск до 24 декабря 2018 года включительно. С 3 по 6 декабря фуникулер закроют в связи с плановым ежегодным освидетельствованием объекта Ростехнадзором.

Напомним, во вторник работа канатной дороги от Воробьевых гор к «Лужникам», открывшейся 26 ноября, была приостановлена из-за кибератаки. Позже стало известно, что организовавший атаку хакер требовал заплатить ему биткоинами.

В «Лаборатории Касперского» заявили, что защиту каналов данных московской канатной дороги взломать несложно, но это может привести к человеческим жертвам.