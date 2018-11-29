Стали известны требования остановившего канатную дорогу в Москве хакера

Хакер, организовавший кибератаку на серверы новой Московской канатной дороги, требовал заплатить ему биткоинами, сообщили в правоохранительных органах.

Представитель компании «Московские канатные дороги» в полиции рассказал, что во вторник на головной компьютер организации поступило электронное сообщение от неизвестного, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В нем говорилось, что все электронные файлы компьютера, который отвечает за работу канатной дороги, зашифрованы, а для их расшифровки нужно перевести автору письма биткоины», – сказал он.

Неизвестный писал, что сумма выкупа будет зависеть от скорости реакции на письмо. Источник предположил, что компания не стала переводить биткоины, в результате произошел сбой в работе канатной дороги.

В полиции рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во вторник работа канатной дороги от Воробьевых гор к «Лужникам», открывшейся 26 ноября, была приостановлена из-за кибератаки.