В «Касперском» прокомментировали кибератаку на канатную дорогу в Москве

Старший менеджер по развитию бизнеса департамента перспективных технологий «Лаборатории Касперского» Сергей Кравченко заявил, что защиту каналов данных московской канатной дороги взломать несложно, но это может привести к человеческим жертвам.

«Есть какие-то меры защиты центра обработки данных (ЦОД), собирающих данные, рабочих мест операторов, частично представлена защита каналов данных, которые, довольно просто взламываются, и полностью отсутствует любая защита самих транспортных средств или терминалов управления такими средствами (мобильный телефон, например)», – сообщил представитель компании корреспонденту ВЗГЛЯД.

Несмотря на это, количество сервисов, объединяющих все вышеописанные составляющие, увеличивается. Это касается каршеринга и других вариантов аренды машин, умного страхования, управления флотом автомобилей.

«Также на основе собранных данных с автомобилей и других конечных источников растет цифровизация города, дорог и придорожной инфраструктуры. Описанные системы все теснее объединяются в большое информационное пространство «умных вещей», где взаимодействие между ними происходит на световой скорости и любая искаженная информация или неверно посланная команда в одну часть такой экосистемы, может привести не только к неверному функционированию системы или серьезному экономическому урону, но и к человеческим жертвам», – отметил эксперт.

По словам Кравченко, чтобы избежать подобных случаев, необходимо заботится о кибербезопасности и защите уже на этапе вхождения в кибермир с помощью наработанных подходов, технологий и сервисов для обеспечения кибербезопасности на всех уровнях, включая автомобиль и другой транспорт, придорожную инфраструктуру, каналы данных, мобильные устройства, ЦОДы, терминалы.

Напомним, во вторник работа канатной дороги от Воробьевых гор к «Лужникам», открывшейся 26 ноября, была приостановлена из-за кибератаки.

Позже выяснилось, что хакер, организовавший кибератаку на серверы новой Московской канатной дороги, требовал заплатить ему биткоинами, сообщили в правоохранительных органах.