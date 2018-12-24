В ДТП под Воронежем погибли двое граждан Азербайджана

В Воронежской области на федеральной трассе М4 «Дон» в столкновении микроавтобуса с фурой погибли двое граждан Азербайджана, сообщил представитель экстренных служб региона.

«На 773-м километре трассы М4 «Дон» в Богучаровском районе столкнулись микроавтобус и фура. Пострадали пять человек, двое из них погибли», – сказал собеседник РИА «Новости».

По тем же данным, погибшие и пострадавшие являются гражданами Азербайджана. На данный момент обстоятельства аварии устанавливаются.

В единой диспетчерской службе Бобровского района области уточнили, что ДТП произошло в 10.40 мск.

«Микроавтобус Mercedes, Азербайджан, и фура Mercedes. Пока информации точно нет, но вроде бы там фура микроавтобус Mercedes догнала. Информация, что микроавтобус – частный, девять человек ехали. Двое погибших и трое пострадавших. Скорая забрала, а в каком состоянии – пока неизвестно», – сообщили в службе.

В декабре Четверо человек погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком на трассе в Красноярском крае.