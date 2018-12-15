Под Красноярском столкнулись автобус и грузовик, погибли четыре человека

Четверо человек погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком на трассе в Красноярском крае, сообщает региональное МВД.

«Четверо из пострадавших, кому оказана медицинская помощь, являются несовершеннолетними. Четверо граждан погибли. Один из них являлся пассажиром автобуса, а также погибли водитель грузового автомобиля, основной и подменный водители автобуса», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

Рейсовый автобус столкнулся с фурой вечером в пятницу на дороге «Ачинск-Ужур-Троицкое», 19 человек обращались за медицинской помощью.

По данным минздрава, троих пострадавших отправят в Красноярск с помощью санавиации.

Причиной ДТП могли стать, по предварительной версии, неправильные действия водителей. На данный момент следователи полиции и сотрудники УГИБДД проводят проверку автотранспортного предприятия, которому принадлежит автобус. Проверятся проведение медосмотра, предрейсовой подготовки и эксплуатации транспортного средства.

По факту ДТП возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

9 декабря в Чувашии при столкновении микроавтобуса с полуприцепом погиб один пассажир, пострадали пятеро.